مباريات اليوم.. تعادلان وانتصار في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / جرت بعد ظهر يوم الخميس، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

في اللقاء الأول، الذي جرى على ملعب ميسان الدولي، حقق فريق نفط ميسان الفوز على ضيفه نوروز بنتيجة 2-1، سجل نفط ميسان الأول في الدقيقة 21 عبر المحترف بنيامين أكور، وجاء هدف نفط ميسان الثاني في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب ياسين سامية، وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق سجل نوروز هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 42 عن طريق المحترف كريست كوفوما.

وفي اللقاء الثاني، الذي أقيم على ملعب الشعب الدولي، تعادل فريق الحدود أمام ضيفه زاخو بنتيجة 1-1، جاء الهدف في الشوط الأول بالدقيقة 45+1 عن طريق حمزة عبد الحسين، وفي الشوط الثاني تمكن زاخو من تعديل النتيجة عند الدقيقة 75 عن طريق ستار ياسين.

وأنهى التعادل الايجابي 1-1 في مباراة فريق نادي نفط البصرة وضيفه فريق نادي الديوانية التي جرت على ملعب الفيحاء بالبصرة، حيث سجل كارلوس برونو هدف نفط البصرة في الدقيقة 70 ، وفي الوقت القاتل 90+5 ،عادل الديوانية النتيجة عن طريق علاوي كاظم.