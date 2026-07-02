مباريات المونديال.. إسبانيا والنمسا في قمة أوروبية وثلاث مواجهات مرتقبة الجمعة

شفق نيوز- متابعة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الخميس، إلى المواجهة الأوروبية المرتقبة بين إسبانيا والنمسا في ختام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، فيما يشهد يوم الجمعة ثلاث مباريات قوية، أبرزها البرتغال وكرواتيا، إلى جانب سويسرا والجزائر، ومصر وأستراليا.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره النمساوي عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب لوس أنجلوس، في لقاء يسعى خلاله "الماتادور" لمواصلة مشواره نحو اللقب، بينما يأمل المنتخب النمساوي في مواصلة مفاجآته بإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى الأدوار الإقصائية متصدراً المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط، بعد فوزه على الأوروغواي والسعودية وتعادله سلبياً مع الرأس الأخضر، فيما بلغ المنتخب النمساوي دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد أربع نقاط.

ويدخل المنتخب الإسباني المباراة وسط غيابات مؤثرة بداعي الإصابة، أبرزها نيكو ويليامز وييريمي بينو وفيكتور مونيوز، إلا أن المدرب لويس دي لا فوينتي يعوّل على عناصره الأساسية لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

في المقابل، يتطلع المنتخب النمساوي إلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق مفاجأة جديدة، بينما يراهن المنتخب الإسباني على خبرته في الأدوار الإقصائية لمواصلة مشواره في البطولة.

كما يترقب حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون تحقيق إنجاز تاريخي، إذ يحتاج إلى 50 دقيقة فقط لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم إيكر كاسياس كأطول فترة متواصلة دون استقبال أهداف مع المنتخب الإسباني، بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال مباريات دور المجموعات.

وتتواصل منافسات دور الـ32، الجمعة، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الكرواتي عند الساعة الثانية فجراً بتوقيت بغداد على ملعب "بي إم أو" في مدينة تورونتو، في مواجهة إقصائية يتأهل الفائز منها إلى دور الـ16، فيما يودع الخاسر البطولة.

ويخوض المنتخب البرتغالي اللقاء بعدما أنهى دور المجموعات وصيفاً للمجموعة الحادية عشرة برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين، مسجلاً ستة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تأهل المنتخب الكرواتي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة برصيد ست نقاط من انتصارين وخسارة.

وفي مواجهة أخرى، يستضيف ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر مباراة سويسرا والجزائر عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بغداد.

وتصدر المنتخب السويسري المجموعة الثانية بعد فوزين على كندا والبوسنة وتعادل مع قطر، فيما بلغ المنتخب الجزائري دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعد فوزه على الأردن، وتعادله مع النمسا، وخسارته أمام الأرجنتين.

وفي ختام مباريات الجمعة، يلتقي المنتخب المصري نظيره الأسترالي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب دالاس، بحثاً عن بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وتلقى الجهاز الفني للمنتخب المصري دفعة معنوية بعودة محمد صلاح إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام إيران، والتي أجبرته على مغادرة المباراة السابقة.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة إثر فوزه على نيوزيلندا وتعادله مع بلجيكا وإيران، فيما بلغ المنتخب الأسترالي الدور ذاته بعد حلوله وصيفاً للمجموعة الرابعة، إثر فوزه على تركيا وتعادله مع باراغواي وخسارته أمام الولايات المتحدة.