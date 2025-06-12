مباريات الملحق الآسيوي.. اتحاد الكرة الإماراتي   يطالب بـ"الحيادية"

شفق نيوز/ طالب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاتحادين الدولي والآسيوي، يوم الخميس، بـ"الحيادية" عند اختيار الدولة المستضيفة لمباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم المقرر أن يقام في تشرين الأول من العام الجاري.

ومنحت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، السعودية وقطر شرف استضافة مجموعتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي في 8 و11 و14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ورفع الاتحاد الإماراتي خطاباً رسمياً للاتحاد الآسيوي، مؤكداً على ضرورة العدالة الشفافية في عملية الاختيار، ولا يجب أن تكون وفقا للنظم واللوائح التي تضمن حقوق جميع المنتخبات الوطنية المشاركة في الملحق الآسيوي.

‏وتقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشكل رسمي بطلب استضافة مباريات الملحق الآسيوي لاحدى المجموعتين وفقا للمهلة المحددة من الاتحاد القاري.

وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحات كبيرة في استضافتها لأكبر البطولات والأحداث الرياضية والكروية العالمية بشهادة الجميع.

‏الجدير بالذكر أن منتخب الإمارات يعد المنتخب الأفضل من حيث ترتيب المنتخبات المشاركة في الملحق الآسيوي إلى جانب منتخب العراق حيث احتلا المركز الثالث في كل مجموعة برصيد 15 نقطة.