مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس العراق.. تأجيل لقاء الشرطة والجوية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن مباريات الدور الـ16 من منافسات بطولة كأس العراق التي ستقام يوم 13-14 من هذا الشهر .

وتقام يوم الخميس الموافق 13 من هذا الشهر ثلاث مواجهات يستهلها في الثالثة والربع ظهراً، فريقا امانة بغداد وضيفه الكرخ على ملعب الأول، وتقام مباراتان في التاسعة والنصف مساءً الاولى تجمع فريقا الحدود والشرقاط على ملعب الشعب الدولي، ويحتضن ملعب ميسان الاولمبي مباراة نفط ميسان وكربلاء.

وتجري في اليوم التالي الجمعة أربع مواجهات إذ تقام إحداها في الساعة الثالثة والنصف عصراً بين فريقي البحري وضيفه المصافي على ملعب الأول، بينما تقام ثلاث مواجهات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، يحتضن في الاولى ملعب الشعب الدولي مباراة الزوراء وضيفه نفط البصرة، وتقام على ملعب دهوك مباراة اصحاب الارض والجمهور، دهوك وضيفه الطلبة، وعلى ملعب فرانسو حريري يلتقي فريقا اربيل وضيفه نفط الوسط .

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل مباراة الشرطة والقوة الجوية في كأس العراق لكرة القدم بسبب مشاركة القوة الجوية في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.