مباريات الدوري الممتاز.. 6 انتصارات و4 تعادلات
شفق نيوز/ جرت اليوم الأربعاء، عشر مباريات ضمن
منافسات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
حيث فاز فريق الموصل على ضيفه فريق الاتصالات
بنتيجة 2-0، وتعادل فريق الرمادي مع ضيفه فريق البحري سلبياً من دون أهداف.
وتغلب فريق الكاظمية على ضيفه فريق نفط
الوسط بنتيجة 2-0، وتعادل فريق غاز الشمال مع ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 0 - 0
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كما تعادل فريق امانة بغداد مع فريق عفك
ايجابيا بنتيجة 1-1، وفاز فريق الفهد مع ضيفه فريق الصناعة بنتيجة 1-0، فيما تعادل
أبضا فريق المصافي مع فريق الغراف بنتيجة ايجابياً بنتيجة 1-1.
وحقق فريق ميسان الانتصار على مضيفه فريق
الصناعات الكهربائية بنتيجة 2-1، فيم فاز فريق البيشمركة على ضيفع مصافي الجنوب
بنتيجة 1-0، واخيرا تغلب فريق الجولان على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 3-0.