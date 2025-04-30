مباريات الدوري الممتاز.. 6 انتصارات و4 تعادلات

شفق نيوز/ جرت اليوم الأربعاء، عشر مباريات ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

حيث فاز فريق الموصل على ضيفه فريق الاتصالات بنتيجة 2-0، ‏وتعادل فريق الرمادي مع ضيفه فريق البحري سلبياً من دون أهداف.

‏وتغلب فريق الكاظمية على ضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 2-0، وتعادل فريق غاز الشمال مع ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 0 - 0 .

كما تعادل فريق امانة بغداد مع فريق عفك ايجابيا بنتيجة 1-1، وفاز فريق الفهد مع ضيفه فريق الصناعة بنتيجة 1-0، فيما تعادل أبضا فريق المصافي مع فريق الغراف بنتيجة ايجابياً بنتيجة 1-1.

وحقق فريق ميسان الانتصار على مضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 2-1، فيم فاز فريق البيشمركة على ضيفع مصافي الجنوب بنتيجة 1-0، واخيرا تغلب فريق الجولان على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 3-0.