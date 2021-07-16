مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.. تعرف على مواعيدها

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم الجمعة، موعد انطلاق الجولة 38 والأخيرة من الدوري الممتاز للموسم 2020-2021.

وتنطلق الجولة الأخيرة، يوم الأحد المقبل 18 تموز، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع فريقي الكرخ وضيفه أمانة بغداد، على ملعب الأول، في الساعة الخامسة عصراً، بينما تقام الثانية على أرضية ملعب الفيحاء بين فريقي الميناء وضيفه نفط الوسط.

ويوم الاثنين 19 من الشهر الجاري، تقام مباراتين أيضاً، الأولى في الخامسة عصراً بين فريقي زاخو وضيفه نفط ميسان على ملعب الأول، والثانية تجمع نفط البصرة وضيفه النفط على ملعب الفيحاء.

وتستكمل مواجهات الجولة يوم الاثنين المصادف 26 من هذا الشهر باقامة ست مواجهات، خمسة مباريات منها تقام في الساعة الخامسة عصرا ، تجمع الكهرباء والطلبة على ملعب التاجي، والسماوة وضيفه الديوانية على ملعب السماوة، والصناعات الكهربائة مع الشرطة على ملعب نادي الصناعة، وأربيل يضيف على ملعبه فريق الزوراء، والنجف يضيف على ملعبه فريق القاسم، بينما تقام مباراة واحدة في السابعة والنصف على ملعب الشعب الدولي تجمع فريق نادي الحدود مع مضيفه القوة الجوية.

ويتصدر القوة الجوية الذي حسم الدوري لصالحه، ترتيب فرق الدوري الممتاز، بعد انتهاء الجولة 37، وبرصيد 80 نقطة.