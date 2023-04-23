مبارزو البارالمبية يخطفون فضية الفرقي للعراق في منافسات كأس العالم بفرنسا

شفق نيوز/ خطف العراق الوطني للمبارزة على الكراسي فضية الفرقي في فعالية سيف المبارزة في منافسات بطولة كأس العالم التي اختتمت اليوم الاحد في مدينة مارسيليا الفرنسية.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية ورئيس اتحاد المبارزة على الكراسي علي حميد لوكالة شفق نيوز، تمكن منتخب العراق من تحقيق فضية الفرقي في فعالية سيف المبارزة في منافسات بطولة كاس العالم التي اختتمت اليوم الاحد في مدينة مارسيليا الفرنسية بمشاركة 14 منتخباً عالمياً هي كل من العراق والصين والبرازيل والصين تايبية وتايلند وكوريا الجنوبية واليابان، ايطاليا وبريطانيا واوكرانيا والارجنتين وبولندا والبلد المنظم فرنسا.

واضاف ان الطريق لم يكن معبداً بالورد في الحصول على الوسام الفضي، مؤكداً ان اللاعبين قدموا مباريات رائعة حيث فازوا على منافسهم منتخب الصين تايبية في دور الستة عشر بنتيجة 45- 11 ليقابل بعدها منافسه المنتخب الابطالي في دور الثمانية ويتفوق عليه بنتيجة 45- 38 ثم واجهة بعدها منتخب فرنسا المضيف للبطولة في دور ربع النهائي وانتزع منه فوزا ثمينا بنتيجة 45-42 ليتاهل الى المباراة النهائية لملاقاة منتخب الصين لتنتهي المباراة لصالح الصين وبهذا حل منتخبا وصيفا في فعالية سيف المبارزة .

وختم ان الانجازات التي تحققت والنتائج الجيدة ستضعنا امام مسؤولية اكبر كي نواصل حصد النتائج الافضل في البطولات الكبرى مثل بطولة اسياد اسيا التي ستقام في الصين خلال شهر تشرين الاول وبارالمبياد باريس 2024 .