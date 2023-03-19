مبارزو البارالمبية يحصدون وساما برونزيا في بطولة كأس العالم

شفق نيوز/ حصد منتخب اتحاد المبارزة البارالمبي العراقي، الوسام البرونزي في بطولة كأس العالم التي اختتمت اليوم الأحد، في مدينة بيزا الايطالية بمشاركة 12 منتخباً عالمياً.

وقال عضو المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد المبارزة علي حميد لوكالة شفق نيوز، إن مبارزي العراق حققوا الوسام البرونزي فرقيا في بطولة كأس العالم التي اختتمت أحداثها اليوم، في مدينة بيزا الإيطالية بمشاركة 12منتخباً عالمياً وهي العراق والصين والبرازيل واليابان وبولندا واوكرانيا والمانيا وبريطانيا وأمريكا وتايلاند وفرنسا والبلد المنظم إيطاليا.

وبهذا الفوز قد ضمن المنتخب العراقي التأهل الى بارالمبياد باريس كمرحلة اولية وعليه المشاركة في استحقاقات اخرى كي يضمن التأهل لنهائي بارالمبياد فرنسا 2024 .

وأضاف حميد أن هذا الفوز الثمين حققه لاعبونا وهم عمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر علي وامير علي ومن خلفهم مدربهم سمير موسى على منافسهم المنتخب الألماني بنتيجة 45-31 نقطة في اللقاء الذي جمعهما لتحديد المركزين الثالث والرابع، مبينا أنه سبق أن فاز منتخبنا على نظيره الايطالي بنتيجة 45 - 38 نقطة ضمن دور الثمانية.

واكد انه بهذا الفوز ارتقى الترتيب الدولي للاعبين العراقيين الى درجة أفضل وعليه لابد من خوض بطولات اخرى كي يضمن منتخبنا التأهل المباشر الى بارالمبياد باريس للعالم المقبل .