مبارزان عراقيان يودعان بارالمبياد طوكيو

شفق نيوز/ ودع المبارزان عمار هادي، وزين العابدين غيلان، يوم الجمعة، منافسات فردي رجال بسيف المبارزة من دور 8 بارالمبياد طوكيو الجارية حاليا في اليابان، خلال المدة من 24 آب الحالي ولغاية 5 أيلول المقبل.

في تصفيات المجموعة الثانية، فاز المبارز عمار هادي على خصمه الكندي بنتيجة (5-2) وخسر أمام الروسي ألكسندر كازلكوف بنتيجة (2-5) وفاز على المبارز الياباني ماجنابو فوجيتا بنتيجة (5-3) وفاز على اللاعب الفرنسي يوهان بيتر بنتيجة (5-0) وفاز على المبارز الاوكراني أنطوان دستاكو بنتيجة (5-2) وفاز على المبارز البريطاني ديمتري كوتو بنتيجة (5-2) ليتأهل الى دور 8 مباشرة نتيجة عدد مرات الفوز بالتصفيات التمهيدية ويقابل المبارز البرازيلي جوفانو جوشو ويخسر أمامه بنتيجة (10-15) ويودع منافسات هذه الفئة.

وفي المجموعة الأولى، فاز المبارز العراقي زين العابدين غيلان، على خصمه الكندي ريان راسل بنتيجة (5-1) وخسر أمام الروسي مكسيم شابروف بنتيجة (1-5) وفاز على اللاعب التركي هاكان اكاي بنتيجة (5-3) وخسر أمام اللاعب جانكان تاني بنتيجة (3-5) وفاز أمام المبارز الألماني موريس شمدت بنتيجة (5-2) وخسر أمام المبارز ايمانويل لايمرتين بنتيجة (1-5) ليتأهل الى الدور 16 ويفوز على خصمه الألماني موريس شمدت بنتيجة (15-13).

إلا أن غيلان، عاد وخسر في دور 8 أمام منافسه الروسي مكسيم شابروف بنتيجة (7-15) ليودع منافسات هذه الفئة.

وزين العابدين غيلان (30 عاما) ترتيبه السادس في التصنيف الدولي، بدأ بمارسة رياضة المبارزة على الكراسي عام 2009 تحت اشراف المدرب رحيم موهان وقد حقق العديد من الإنجازات أبرزها المركز الرابع في بارالمبياد ريو عام 2016 وفاز بالوسام البرونزي في بطولة العالم في كوريا عام 2019 كما فاز بالميدالية البرونزية في بطولة إيطاليا عام 2017 والمركز الثالث فرقيا في بطولة بودابست عام 2013 والمركز الثاني فرقيا في اسياد جاكرتا عام 2018.

كما خسرت اللاعبة نجلة عماد مباراتها الثانية امام اللاعبة الكورية لي كينوو في بطولة تنس الطاولة فئة (6) بمجموع شوط واحد إلى ثلاثة أشواط بواقع (11-5) ، ( 12-14 ) ، (6-11)، (8-11) لتودع منافسات المجموعة (C) والدورة بعد تأهل اللاعبة الكورية والروسية اليفا مالك الى الدور الثاني.