مباراتان وديتان لناشئة العراق امام شباب العراق استعدادا لغرب آسيا

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي للناشئين احمد كاظم، يوم الثلاثاء، أن المنتخب يواصل استعداداته لبطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان مطلع أيلول المقبلة.

وقال أحمد كاظم لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر إقامة مباراتين وديتين لمنتخب الناشئين مع منتخب شباب العراق الذي يستعد أيضا لكأس اسيا 21 ايلول المقبل قبل التوجه إلى الأردن للمشاركة في بطولة أربع آسيا للناشئين.

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وأضاف إن المباراة الأولى ستقام يوم 24 من الشهر الجاري اما المباراة الثانية ستقام يوم 27 من شهر آب الجاري يتوجه بعد الفريق إلى الأردن استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا التي تنطلق هناك للمدة من 2-11 أيلول المقبل.

ويشارك في بطولة غرب آسيا منتخبات العراق، البحرين، سوريا، عُمان، فلسطين، لبنان، اليمن، والسعودية، والتي قسمت إلى ثلاث مجموعات، وقد وقع منتخب ناشئة العراق في المجموعة التي تضم منتخبي الأردن ولبنان.