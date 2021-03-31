مباراتان مهمتان في استئناف دوري كرة القدم الممتاز غداً الخميس

شفق نيوز/ تستأنف الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم غد الخميس، بمباراتين مهمتين لوصيف صدارة الدوري وفريق الزوراء.

ويأتي استئناف المباريات بعد توقف لعشرة ايام لارتباط المنتخب العراقي بلقاء ودي مع منتخب اوزبكستان والذي انتهى لصالح منتخبنا بهدف واحد دون رد.

وسيلتقي غداً فريق نادي أربيل مع ضيفه النجف، الوصيف في ترتيب الدوري، على ملعب فرانسو حريري في تمام الساعة الثالثة ظهراً، فيما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحا لمباراة فريق نادي الزوراء وضيفه البصري فريق نادي نفط البصرة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً.

ويتصد فريق القوة الحوية بعد انتهاء الجولة 25 برصيد 56 نقطة يليه النجف ثانياً برصيد 47 نقطة ثم الشرطة بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة والزوراء رابعاً برصيد 45 نقطة.