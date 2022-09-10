مباراتان مع كل فريق.. منتخب الصالات يستعد لنهائيات كأس آسيا بوديات مع أوزبكستان ولبنان

شفق نيوز / أعلنَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم السبت، خوضَ منتخب كرةِ الصالات أربع مبارياتٍ وديّة استعداداً للمشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا 2022 في الكويت.

وقالَ رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة، علي عبد الحسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد وفرَ أربع مبارياتٍ وديّة أمام منتخبات أوزبكستان ولبنان تحضيراً للنهائياتِ الآسيوية".

وأضافَ عبد الحسين إن "منتخبنا الوطنيّ سيغادرُ يوم غد الأحد صوب العاصمةِ الأوزبكية طشقند، لخوضِ مباراتين وديتين أمام منتخبِ أوزبكستان"، مشيراً إلى إن "وفد المنتخب سيتوجهُ بعدها مباشرةً إلى بيروت لمواجهةِ منتخب لبنان في مباراتين وديتين".

وبحسب البيان فان "مدير الجهاز الفني محمد ناظم الشريعة اختار15 لاعباً للسفر إلى أوزبكستان ولبنان، وهم ( وليد خالد - حيدر مجيد - رافد حميد - سالم فيصل - علي شهاب - فهد ميثاق - مصطفى إحسان - مهند عبد الهادي - طارق زياد - غيث رياض - محب الدين جمعة - محمد رعد - ضرغام عبد الأمير. والحراس زاهر مهدي - محمد سامي)".

وتابع البيان أن "منتخب كرةِ الصالات سيبدأ مشواره في نهائياتِ كأس آسيا ضمن المجموعةِ الأولى أمام تايلند في السابع والعشرين من شهر أيلول الحالي، ومن ثم مع الكويت، وبعدها أمام عمان في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب".

يذكر أن الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا يتألفان من المدير الفني محمد ناظم الشريعة، وحسين عبد علي وحميد شانديزي مدربين مساعدين، ومیشيل يوخنا بطرس مدرباً لحراس المرمى، وعبد وهاب محمد رحيم خان مدرباً للياقة، ومصطفى عبد الكريم مترجماً والمدير الإداري علي عيسى.