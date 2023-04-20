مباراتان "مصيريتان" في ختام الجولة 24 للدوري الممتاز وحسابات منتظرة لحسم الصدارة

شفق نيوز/ تختتم مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، بإقامة مباراتين "مصيريتين" تحددان ترتيب الفرق الثلاثة الأولى على تسيّد قائمة الفرق.

ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة عصراً مباراة فريقيّ الكهرباء وضيفه نفط البصرة.

بينما تجمع المباراة الثانية والاخيرة في الجولة فريقيّ نفط ميسان ومضيفه القوة الجوية الباحث عن الصدارة، إذ يحتاج للفوز على ضيفه اليوم لإزاحة الشرطة من صدارة الدوري، لاسيما بعد تعثر الأخير يوم أمس وخسارته أمام نفط الوسط 0-1، لكنه بقي متصدرا رغم الخسارة، برصيد 48 نقطة بانتظار لقائيّ اليوم.

ويمتلك القوة الجوية 47 نقطة بمركز الوصيف ويزاحم بقوة على المركز الاولى إلى جانب فريق الكهرباء صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة الساعي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم على نفط البصرة لاحتلال الصدارة في حال فوزه وتعثر الجوية في لقاء اليوم.