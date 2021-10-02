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مباراتان للمنتخب العراقي تؤجل الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-02T12:33:46+0000
مباراتان للمنتخب العراقي تؤجل الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررَ الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز.

وذكر بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بالتنسيق مع لجنة المسابقات، إرجاءَ مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لحين الانتهاء من خوض منتخبنا الوطني مباراتيه المقبلتين مع لبنان والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم،فضلا عن مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا، وانخراط منتخب الشباب في معسكر تدريبي خارجي".

وأضاف البيان؛ أن "ذلك القرار استثناءً لهذه الجولة فقط، وسيستمر إجراء مباريات الدوري بدون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية في الجولات المقبلة استناداً لقرارات لجنة المسابقات بهذا الشأن للحفاظ على النسق العام لبطولة الدوري وتوقيتاته".

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