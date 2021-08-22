سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مباراتان في يوم واحد.. الأولمبي العراقي يخوض ثلاث مباريات ودية في معسكر تركيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-22T13:33:24+0000
مباراتان في يوم واحد.. الأولمبي العراقي يخوض ثلاث مباريات ودية في معسكر تركيا

شفق نيوز/ سيخوضُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ثلاث مباريات ودية ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة ازميت التركية الذي يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

وقالَ المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي، عباس عبيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن المنتخب الأولمبي سيلاعب منتخب ليبيا الأول يوم الجمعة المقبل بتمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في أولى مبارياته ضمن معسكر تركيا.

وأضافَ عبيد؛ أن المباراة الثانية ستكون في اليوم نفسه مع فريق نغيدة أنادول التركي في الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن المدرب سيعتمد على تشكيلتين مختلفتين في كلا المباراتين، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين الموجودين مع المنتخب ومشاهدة مستوياتهم في المباريات الودية، قبل الذهاب الى دبي في الثاني من الشهر المقبل وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الامارات الاولمبي في الرابع والسادس من الشهر نفسه.

وأوضحَ المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي؛ أن المنتخب سيخوض مباراة ثالثة ضمن معسكر تركيا، وستكون في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي مع نادٍ تركي أو مع أحد الأندية الخليجية الموجودة هنا ضمن معسكراتهم التحضيرية للموسم الجديد.

related

التطبيعية تتراجع عن تسمية أحد المدربين الاسباني والهولندي لقيادة الأولمبي العراقي

Date: 2021-05-22 13:34:22
التطبيعية تتراجع عن تسمية أحد المدربين الاسباني والهولندي لقيادة الأولمبي العراقي

الأولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في كربلاء

Date: 2021-08-06 16:48:35
الأولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في كربلاء

شامل كامل: لا مدرب محلي للمنتخب الاولمبي العراقي

Date: 2021-05-25 10:48:07
شامل كامل: لا مدرب محلي للمنتخب الاولمبي العراقي

المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

Date: 2021-08-16 07:10:33
المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً لمنتخب العراق الأولمبي

Date: 2021-06-13 11:28:40
التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً لمنتخب العراق الأولمبي

الأولمبي العراقي يعسكر في ازمت التركية اليوم استعداداً للبطولات الآسيوية

Date: 2021-08-21 10:57:54
الأولمبي العراقي يعسكر في ازمت التركية اليوم استعداداً للبطولات الآسيوية

ميروسلاف سوكوب: أعرف كل شيء عن الكرة العراقية وهدفي تحقيق الانجازات مع المنتخب الأولمبي (صور)

Date: 2021-06-17 12:49:13
ميروسلاف سوكوب: أعرف كل شيء عن الكرة العراقية وهدفي تحقيق الانجازات مع المنتخب الأولمبي (صور)

الشباب: تسهيل وصول لاعب عراقي محترف الى زاخو

Date: 2019-08-11 21:45:42
الشباب: تسهيل وصول لاعب عراقي محترف الى زاخو