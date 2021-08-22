مباراتان في يوم واحد.. الأولمبي العراقي يخوض ثلاث مباريات ودية في معسكر تركيا

شفق نيوز/ سيخوضُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ثلاث مباريات ودية ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة ازميت التركية الذي يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

وقالَ المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي، عباس عبيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن المنتخب الأولمبي سيلاعب منتخب ليبيا الأول يوم الجمعة المقبل بتمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في أولى مبارياته ضمن معسكر تركيا.

وأضافَ عبيد؛ أن المباراة الثانية ستكون في اليوم نفسه مع فريق نغيدة أنادول التركي في الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن المدرب سيعتمد على تشكيلتين مختلفتين في كلا المباراتين، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين الموجودين مع المنتخب ومشاهدة مستوياتهم في المباريات الودية، قبل الذهاب الى دبي في الثاني من الشهر المقبل وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الامارات الاولمبي في الرابع والسادس من الشهر نفسه.

وأوضحَ المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي؛ أن المنتخب سيخوض مباراة ثالثة ضمن معسكر تركيا، وستكون في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي مع نادٍ تركي أو مع أحد الأندية الخليجية الموجودة هنا ضمن معسكراتهم التحضيرية للموسم الجديد.