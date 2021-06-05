مباراتان في نصف نهائي دوري السلة العراقي غداً.. ودخول الجمهور بشروط

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاحد، منافسات دور نصف نهائي دوري السلة العراقي الممتاز عبر اقامة مباراتين ختاميتين في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد.

وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة الاولى ستجمع فريقا النفط والحشد الشعبي في قاعة الشعب المغلقة ببغداد في تمام الساعة الرابعة عصراً، بينما تقام المباراة الثانية بين فريقي نفط البصرة والشرطة في الساعة السادسة مساءً.

واضاف العميدي، أن الاتحاد العراقي لكرة السلة قرر السماح بدخول الجماهير لمباريات المربع الذهبي بنسبة 10% بواقع مئة بطاقة تسلم الى ادارات الاندية وهم بدورهم يوزعونها على الجماهير مع مراعاة التباعد الاجتماعي وسبل الوقاية.

وتابع ان الاتحاد سيمنح 100 بطاقة لرواد كرة السلة واعضاء اللجان العاملة، لافتاً إلى أنه ستكون نسبة 10% من المقاعد الخاصة بقاعة الشعب حيث تستوعب قاعة الشعب الى 3000 مقعد وبهذا يكون الحضور 300 شخص في كل مباراة .

وختم أن الاتحاد بلغ الاندية بالالتزام بقراره السابق وهو عدد الحاضرين مع الفريق على أن لا يزيد عن 21 شخصاً بين لاعبين وكادر تدريبي ومشرفي الاندية .