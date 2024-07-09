مباراتان في صراع المراكز بختام البطولة العربية لكرة اليد في النجف

شفق نيوز/ تُختتم، اليوم الثلاثاء، البطولة العربية لمنتخبات الأشبال "زون الشام والخليج" لكرة اليد التي تستضيفها محافظة النجف العراقية، باقامة مباراتين لتحديد المراكز الاربعة الأولى.

وقال رئيس الاتحاد العراقي احمد رياض لوكالة شفق نيوز، إنه يسدل الستار اليوم على البطولة العربية "زون الشام والخليج" باقامة مباراتين في قاعة السلام التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة النجف.

واضاف ان المباراة الاولى تقام بين منتخبي العراق وسوريا لتحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة الرابعة عصراً .

وتابع رياض القول إن: مباراة تحديد المركزين الاول والثاني ستجمع منتخبي السعودية والبحرين عند الساعة السادسة عصراً.

وبين أن ختام البطولة ستشهد بعد انتهاء المباراتين احتفالية توزيع الجوائز على المنتخبات الفائزة بالبطولة.