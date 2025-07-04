مباراتان في ختام دوري نجوم العراق 2024-2025 إحداهما غير مؤثرة

شفق نيوز - بغداد

تختتم اليوم منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 بإقامة مباراتين في بغداد والبصرة .

وتنطلق المواجهتان عند الساعة السابعة مساءً. وتجمع المباراة الاولى فريق نفط البصرة وضيفه فريق اربيل، وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة.

وسيخوض نفط البصرة مباراته دون أمل من التخلص من مركز الـ 18 برصيد 30 نقطة حتى في حال فوزه، اذ انه سيبقى مهدداً بالهبوط، ولم يتبقَ له سوى أمل الفوز في مباراة "البلاي اوف" مع الفرق الحاصلة على المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الممتاز، أمام فريق اربيل فيحتاج للانتصار لرفع رصيده للنقطة الـ 53 ليرفع تسلسله من الترتيب الـ 12 الى الترتيب العاشر.

بينما تجمع المباراة الثانية الهابطين رسميا الى دوري الدرجة الممتازة فريق كربلاء صاحب المركز الـ 20 برصيد 22 نقطة، وضيفه فريق الحدود صاحب المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي لفريق كربلاء، ولا تؤثر نتيجة اللقاء سوى تبادل الفريقين المركزين الـ19 و الـ20 في حال فوز كربلاء.