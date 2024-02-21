مباراتان في ختام الجولة 15 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم يوم الأربعاء مباريات الجولة العاشرة لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين في بغداد والبصرة.

ويحتضن ملعب المدينة في بغداد، مباراة النفط وضيفه نفط البصرة في الساعة الثانية ظهراً، وهي مباراة كانت مقررة أمس الثلاثاء، لكنها تأجلت بسبب دخول ملعب الزوراء مرحلة البذور الشتوية وهو ملعب النفط المفترض، وعدم إمكانية قيام المباريات عليه حالياً، لتقرر لجنة المسابقات نقل المباراة إلى ملعب المدينة.

وفي المباراة الثانية، يستضيف ملعب الميناء آخر مواجهات الجولة 15 لدوري النجوم، في الساعة الرابعة والنصف عصراً بين أصحاب الأرض والجمهور نادي الميناء وضيفه القادم من إقليم كوردستان زاخو.