مباراتان في بغداد بانطلاق المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين كلاهما في العاصمة بغداد.

ويلاقي في المباراة الأولى فريق الكرخ ضيفه نفط البصرة، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

بينما يواجه فريق الشرطة في المباراة الثانية ضيفه الكهرباء على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساء.

وشهد انتهاء المرحلة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، تصدر فريق نادي زاخو ترتيب فرق الدوري برصيد 38 نقطة، وحلّ فريق الزوراء بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة، ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث برصيد 35 نقطة، وفريق دهوك رابعاً برصيد 34 نقطة، وبنفس رصيد دهوك جاء القوة الجوية بالمركز الخامس بفارق المواجهات، كما حلّ فريق الطلبة بالمركز السادس برصيد 33 نقطة.