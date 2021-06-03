مباراتان في انطلاق ربع نهائي كاس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الخميس، منافسات دور ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم باقامة مباراتين .

ويحتضن ملعب الساحر احمد راضي مباراة فريقي نادي الكرخ، وضيفه نادي نفط البصرة في الرابعة والنصف عصراً .

بينما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة فريق نادي الزوراء مع ضيفه فريق نادي الميناء البصري في تمام الساعة الثامنة مساءً .

وقال "كريم رزاق" مشرف فريق نادي الزوراء لوكالة شفق نيوز، إن فريق الزوراء انهى تحضيراته استعداداً لمواجهة فريق الحدود اليوم، في ربع نهائي كأس العراق التي يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساءً.

وأضاف أن المدرب راضي شنيشل طرح فكرة نقل اللقاء إلى ملعب كربلاء بسبب ضرر إصابة ارضية الملعب جراء اقامة بطولة العرب هناك .

وأشار إلى أنه بعد ادامة الملعب من قبل كوادر ملعب الشعب، وزيارة المدرب راضي شنيشل، تم الغاء الفكرة بعد ان وجد الملعب جاهزاً للقاء، بعد ترميم ومعالجة الارضية من قبل المختصين ليكون ملعب الشعب المكان الذي سيحتضن اللقاء .