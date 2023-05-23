مباراتان في انطلاق الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتقام اليوم مباراتان في العاصمة بغداد ومحافظة ميسان جنوبي البلاد .

وتنطلق المباراة الاولى في الساعة الخامسة عصرا بين فريقي نفط ميسان الذي يحتل المركز 11 برصيد 39 نقطة وضيفه فريق النجف الذي يحتل المركز 7 برصيد 42 نقطة.

ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة فريق نادي الكهرباء الذي يحتل المركز الرابع برصيد 50 نقطة وضيفه فريق نادي القاسم الذي يحتل المركز 17 برصيد 28 نقطة .

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 29 برصيد 59 نقطة يلاحقة الشرطة بالوصافة برصيد 58 نقطة ثم الزوراء ثالثاً برصيد 56 نقطة.