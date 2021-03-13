مباراتان في انطلاق الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز غداً

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الأحد منافسات الجولة الـ24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباراتين في بغداد وزاخو، في نفس التوقيت عند الساعة الثانية ظهرا.

ففي الاولى يضيف فريق نادي الكرخ على ملعب احمد راضي، فريق نادي السماوة، وسيكون ملعب زاخو مسرحا لمباراة فريق اصحاب الارض فريق نادي زاخو وضيفه فريق نادي الطلبة.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 23 برصيد 50 نقطة، يليه فريق نادي الشرطة برصيد 43 نقطة، والنجف ثالثاً بنفس رصيد الشرطة لكن يتخلف عنه بفارق الاهداف، ثم الزوراء بالمركز الرابع برصيد 41 نقطة، ونفط الوسط خامساً برصيد 36 نقطة، والنفط سادسا برصيد 34 نقطة.