مباراتان في انطلاق الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024 بإقامة مباراتين، تقامان في بغداد وواسط.

ويستضيف ملعب الكوت عند الساعة الثالثة عصراً مباراة القوة الجوية وضيفه نوروز، بينما سيكون ملعب نادي الزوراء في الساعة السابعة مساءً، مسرحاً للقاء اصحاب الارض والجمهور فريق الزوراء وضيفه فريق القاسم.

ويتصدر فريق نادي دهوك بعد انتهاء الجولة الثانية لدوري نجوم العراق ترتيب الفرق برصيد ست نقاط، يليه القوة الجوية والقاسم بذات النقاط لكن مع فارق الاهداف، والكهرباء رابعا برصيد اربع نقاط، فالحدود بالنقاط نفسها مع فارق الاهداف، ثم النفط سادساً باربعة نقاط بفارق الاهداف عن الحدود.