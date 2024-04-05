اليوم.. مباراتان بدوري نجوم العراق إحداها جماهيرية بحسابات معقدة

شفق نيوز/ تقام مساء اليوم الجمعة، مباراتان عند الساعة التاسعة والنصف، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، إحداها جماهيرية تقام في بغداد، والثانية في النجف.

ويحتضن ملعب المدينة في العاصمة بغداد مباراة ديربي بغدادي يجمع فريق الطلبة بضيفه القوة الجوية.

ويسعى الجوية من خلال لقاء اليوم، لتحقيق الفوز والبقاء في إطار المنافسة على الصدارة مع الشرطة، حيث يمتلك الجوية الذي يأتي بالوصافة بـ 45 نقطة متساوياً بالنقاط مع المتصدر الشرطة، لكن بفارق الأهداف يحل ثانياً، بينما يسعى الطلبة للعودة إلى التنافس على المراكزين الثالث والرابع إذ يمتلك حالياً 31 نقطة ويأتي بالمركز السابع، ففي حال فوزه يقفز للمركز الثالث أو الرابع حسب فارق الأهداف عن الزوراء، وذلك بعد أن يرفع رصيد للنقطة 34 وهو نفس رصيد الزوراء الذي فاز أمس على الكهرباء.

وبنفس الوقت، يحتضن ملعب النجف الدولي مباراة أصحاب الأرض فريق نفط الوسط الذي يصارع على الهبوط في المركز الأخير برصيد 10 نقاط، مع ضيفه المتصدر فريق الشرطة برصيد 45 نقطة، ويسعى الفريقان لخطف النقاط الثلاث، إذ يسعى الشرطة للتمسك بالصدارة، بينما يحاول نفط الوسط التعويض للتخلص من قعر ترتيب فرق الدوري.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، قد قررت تغيير ملعب مباراة فريقي القوة الجوية والطلبة التي تقام اليوم في إطار الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمسابقة.

وجاء قرار نقل المباراة إلى ملعب المدينة بدلاً من ملعب الشعب الدولي، بناءً على طلب وزارة الشباب والرياضة، على أن تجري المباراة في موعدها المحدد مسبقاً، وهو اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.