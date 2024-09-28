مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في بغداد وميسان .

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ5:30 عصراً تجمع بين فريقي نادي نفط ميسان وضيف نادي نفط البصرة وتقام المباراة على ملعب ميسان.

‏بينما تقام المباراة الثانية عند الساعة الـ8:00 مساءً على ملعب المدينة في العاصمة بغداد بين فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي الحدود.

على صعيد آخر، وقع الاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقية شراكة بين دوري نجوم العراق برئاسة الكابتن عدنان درجال، وشركة سبورت ميكرز المتخصصة في القانون والإدارة الرياضية.

وتهدف هذه الشراكة الى تقديم خدمات قانونية متخصصة بدوري نجوم العراق، بما يشمل تقديم الاستشارات القانونية، وتطوير اللوائح والدعم في صياغة العقود، وحل النزاعات الرياضية، وضمان الامتثال الكامل للوائح المحلية والدولية .