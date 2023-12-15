"مباراة ودية".. منتخب يد العراق يخسر امام نظيره البحريني بمعسكره التدريبي في المنامة

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، مباراته الودية الثانية أمام نظيره البحريني، اليوم الجمعة بنتيجة 38 -31 هدف، وذلك ضمن معسكره التدريبي المقام له حالياً في العاصمة البحرينية المنامة للمدة من 12-16 من الشهر الحالي.

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد، خسر مباراته الودية الاولى التي جرت الاربعاء الماضي أمام نظيره البحريني بنتيجة 34-27 هدف.

يذكر أن قرعة نهائيات آسيا أسفرت عن وقوع المنتخبين العراقي والسعودي في المجموعة الثالثة برفقة الهند واليابان.

وتألفت قائمة المنتخب العراقي من اللاعبين، احمد مكي ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد وبدر الدين حمودي ووائل حافظ والامير علي وماجد عبد الرضا وأحمد طارق ومصطفى بكري وجاسم غصاب محمد وعلي عبد الرضا ومحمد علي ومصطفى محمد ومجتبى باسم وسجاد طالب وعلي عبد الكريم وأحمد خالد عدنان وأشرف مؤيد وأحمد مالك.

ووصل منتخب العراق لكرة اليد يوم الثلاثاء الماضي الى البحرين للدخول في معسكر تدريبي للفترة من (12-16) من الشهر الحالي ضمن تحضيراته لبطولة آسيا الـ(21) المقررة إقامتها في المنامة للفترة من الحادي عشر ولغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل والمؤهلة إلى بطولة العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج (2025).