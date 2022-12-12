مباراة ودية مع الكويت لافتتاح ملعب الميناء في البصرة

شفق نيوز/ كشفت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الميناء الرياضي العراقي، عن اتفاقها مع نادي الكويت الكويتي لإقامة مباراة ودية في البصرة .

وقال مشرف فريق نادي الميناء علي فاضل لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اتفقت مع ادارة نادي الكويت الكويتي لخوض مباراة افتتاح ملعب الميناء الدولي يوم 25 كانون الأول الجاري.

واضاف ان الطرف الكويتي أبدى موافقة مبدئية ورحب بالفكرة، سيما وأن المناسبة ستكون افتتاح ملعب جديد يخص نادي الميناء البصري.

واشار الى ان الملعب بصدد الانتهاء وسيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن سعينا ينصب لإفتتاحه من قبل أبناء النادي.

ويتصدر فريق نادي الميناء المركز الاول الى جانب نادي المصافي بعد انتهاء الجولة الخامسة لمنافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز برصيد عشرة نقاط.