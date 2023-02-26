مباراة ودية تجمع المنتخبين الروسي والإيراني في طهران

شفق نيوز/ أفاد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الأحد، بأن منتخب بلاده سيخوض مباراة ودية مع المنتخب الروسي لكرة القدم في 23 آذار/ مارس المقبل في طهران.

وقال مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام الإيراني لكرة القدم، أمیر مهدي علوي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "ستقام مباراة كرة قدم ودية بين المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم ونظيره الروسي في 23 آذار/ مارس المقبل في العاصمة الإيرانية طهران"، مؤكداً "نسعى للتعاون مع اتحاد كرة القدم الروسي، وتم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اتحادي كرة القدم الإيراني والروسي للتعاون في المجال الرياضي في المستقبل".

وتابع علوي: أن "مذكرة التعاون تم توقيعها خلال زيارة وزير الرياضة الروسي ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى طهران".

وقبل نحو عشرة أيام زار وزير الرياضة الروسي، ليغ ماتيتسين، العاصمة طهران، والتقى وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، حيث تم توقيع خطة تنفيذية تتعلق بمذكرة التفاهم المشتركة للتعاون الرياضي بين الجانبين.