مباراة واحدة بانطلاق الجولة السادسة في دوري التأهيل لكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق، مساء اليوم الخميس، الجولة السادسة من منافسات الدوري العراقي للدرجة الأولى بكرة القدم.

وستقام مواجهة واحدة، مساء اليوم، بين فريقي عفك وضيفه برايتي، ضمن المجموعة الاولى في اطار منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

وتتواصل المنافسات يوم غد الجمعة، بإقامة أربع مباريات إذ يواجه فريق نادي الكوفة على ملعبه ضيفه فريق نادي العلم، ويضيّف فريق نادي الجنسية على ملعب احمد راضي فريق نادي كربلاء، ويضيّف فريق نادي نوروز، فريق الشرقاط، بينما يضيّف فريق نادي الجيش فريق الحسين .

وضمن منافسات المجموعة الاولى تجري يوم غد الجمعة مباراة واحدة فقط بين فريقي نادي سامراء وضيفه دهوك في ملعب الاول.

ويتصدر فريق نادي "عفك" ترتيب فرق المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة .