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مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-07T21:07:54+0000
مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت على ملعب الشعب الدولي مباراة، مساء الجمعة، مؤجلة ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز بين فريقي القوة الجوية وضيفه فريق نادي نفط الوسط، انتهى اللقاء بفوز الجوية 3-2 .

سجل نفط الوسط اولا في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب محمود سليم زعتر، وتمكن لاعب الجوية شريف عبد الكاظم من تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة عشر.

وعاد نفس اللاعب من تسجيل هدف التعزيز للجوية في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 69 سجل لاعب نفط الوسط هدف التعديل لفريقه، وفي الدقيقة 87 سجل حسين جبار الهدف الثالث للجوية .

وعزز الجوية تصدره بعد ان رفع رصيده للنقطة 63 بينما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 49 بالمركز الخامس.

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