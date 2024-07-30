مباراة من العيار الثقيل.. العراق يواجه المغرب ومدير المنتخب: جاهزون للمواجهة

شفق نيوز/ تترقب الجماهير العربية مساء اليوم الثلاثاء، قمة من العيار الثقيل في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بين منتخبي المغرب والعراق.

وتقام مباراة المغرب والعراق اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية عند الساعة السادسة مساءً، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا الأرجنتين وأوكرانيا.

وقال جبار هاشم مدير المنتخب الاولمبي العراقي باتصال لوكالة شفق نيوز؛ إن "مباراة اليوم مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين كون الفائز فيها سيتأهل الى الدور المقبل".

واضاف ان "لاعبينا يدخلون اللقاء بروحية عالية وجاهزون لمواجهة اليوم وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز"، موضحا أن "الجهاز الفني وضع خطة متكاملة لمواجهة المنتخب المغربي الذي يعد فريق قوي ومحترم".

واشار الى ان "المنتخب العراقي يلاقي دعما جماهيريا ورسميا وهذا سينعكس على الأداء"، لافتا الى ان "لاعبينا اجرو تدريباتهم امس بهمة عالية وتفاؤل بتحقيق نتيجة تسعد العراقيين".

واستهل منتخب العراق مشواره في البطولة بالفوز على أوكرانيا (2-1)، قبل أن يخسر من الأرجنتين (1-3) في الجولة الثانية، بينما يسعى منتخب المغرب إلى تحقيق الانتصار، بعد فوزه في الجولة الأولى على الأرجنتين (2-1) بسيناريو درامي، وخسارته بنفس الطريقة أمام أوكرانيا (2-1).

واجرى منتخب العراق الأولمبي وحدته التدريبية الاخيرة في ملعب مدينة نيس استعدادا للقاء المغرب بالجولة الاخيرة اليوم في دورةِ الألعاب الأولمبيّة في باريس 2024.

وسيرتدي منتخب العراق الأولمبي الزي الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل.