مباراة "مفترضة" بين العراق واسرائيل.. تحذير من عقوبة قاسية ونصيحة لاتحاد الكرة

شفق نيوز/ حذر خبير دولي بقوانين لعبة كرة القدم، من تعرض العراق إلى عقوبة "قاسية" من اتحاد الكرة الدولي "فيفا" في حال انسحابه من مباراة "قد توقعها القرعة" مع إسرائيل ضمن بطولة كأس العالم للشباب، مقدماً نصيحته إلى اتحاد الكرة العراقي بالتحرك قبل انطلاق القرعة.

ومن المقرر أن تجرى قرعة كأس العالم للشباب في اندونيسيا يوم 31 من آذار الجاري بعد أن حُسم تأهل 24 فريقاً بضمنهم المنتخب العراقي والفريق الإسرائيلي، ليتم توزيعهم على ست مجموعات.

واستفسرت وكالة شفق نيوز، من الخبير القانوني الدولي بالشأن الرياضي المقيم في أمريكا نزار أحمد، عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إزاء انسحاب المنتخب العراقي "المتوقع" في حال أوقعته القرعة مع الفريق الاسرائيلي، وأجاب قائلاً "إذا أوقعتنا القرعة مع اسرائيل وانسحبنا، فإن الفيفا سوف يعاقبنا عقوبة قاسية"، مؤكداً أن "الاتحاد الدولي سوف يعتبر الانسحاب العراقي فعل من أفعال اقحام السياسة بالرياضة والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للفيفا الذي يمنع منعا باتا زج الدين والسياسة برياضة كرة القدم".

ونصح أحمد، الاتحاد العراقي ضرورة "التحرك من الآن نحو الاتحاد الآسيوي والفيفا لضمان تحاشي وضع العراق واسرائيل في مجموعة واحدة"، لافتاً إلى أن "هكذا إجراء أخذ به الفيفا عندما ضمن عدم وقوع روسيا وجورجيا في مجموعة واحدة".

وخلال السنوات السابقة شهدت بطولات دولية عدة في مختلف المجالات الرياضية رفض فرق رياضية عراقية ورياضيون عراقيون وعرب مواجهة فرق أو لاعبين إسرائيليين في البطولات الدولية، وذلك رفضًا للتطبيع مع إسرائيل بأشكاله كافة، وتأكيدًا لدعم القضية الفلسطينية.