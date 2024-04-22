مباراة مصيرية تنتظر العراق أمام السعودية.. شنيشل: الحل بالفوز

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الأولمبي العراقي، في الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين، مباراة مصيرية أمام نظيره السعودي، ضمن الجولة الثالثة على ملعب استاد خليفة، وتعد بوابة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة في كأس آسيا تحت 23 عام، ومواصلة طموح "أولمبياد باريس".

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، أن "المنتخب اليوم سيواجه فريق على مستوى عال، وعلى اللاعبين بذل كل مالديهم لتحقيق الفوز في مباراة مصيرية، لا يخدم فيها غير الفوز، وعليه فإن التفكير كله ينصب نحو تحقيق نتيجة إيحابية لا غير".

وتوقع شنيشل، أن "يقدم لاعبي المنتخب الأولمبي، مباراة كبيرة ويبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق نتيجة جيدة بلقاء اليوم"، مردفاً بالقول: "إذا كان الفريق بيومه ولديه الحضور الجيد سيقدم مباراة على مستوى عالٍ".

وأشار إلى أن "مباراة اليوم لا تقبل الأخطاء للاعبين، ولا بد من اللعب بتركيز عال، وتطبيق كل ما وجه به من تعليمات خلال الوحدات التدريبية"، مؤكداً أن "حظوظ المنتخبات ما زالت متساوية والحسابات واردة، ففي حال الفوز على السعودية، وفوز تايلاند على طاجكيستان، فالكل سيكون لديه ست نقاط، وتذهب المباراة لفارق الأهداف، وعليه الفوز سيكون ضروري ومهم في مباراة".