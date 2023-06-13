"مباراة مصيرية".. العراق والجزائر يتنافسان على بطاقة نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة الصالات

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، نظيره الجزائري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً في قاعة الأمير عبدالله بمدينة جدة السعودية.

وتأهل المنتخب العراقي لكرة الصالات، أول أمس الأحد، كثاني المجموعة التي تصدرها منتخب مصر بعد فوزه في اللقاء الأخير على نظيره الموريتاني بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات للمنتخبات الوطنية.

وكان المنتخب العراقي لكرة الصالات، قد فاز في اللقاء الأول على منتخب فلسطين 6-0، وتعادل في الثانية مع منتخب مصر 2-2 ، وفاز على موريتانيا 4-1.