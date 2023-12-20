مباراة "مجنونة".. الكهرباء يتعادل مع القاسم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ في مباراة "مجنونة" تعادل نادي الكهرباء مع مضيفه نادي القاسم بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء .

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بثلاثة أهداف لهدفين، جاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب شافي ماموني، وفي الدقيقة 32 جاء الهدف الثاني للكهرباء عبر اللاعب محمد سلام، بينما سجل الكهرباء هدفه الثالث عن طريق مهاجم الكهرباء محمود خليل في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني جاء هدف التقليص للقاسم بالخطأ عندما اودع مدافع الكهرباء عبدالله عبد الامير بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 47، وسجل مسوكيو اولمي هدف القاسم الثاني في الدقيقة 90+4 ، وسجل سيف الدين ظاهر هدف التعديل في الدقيقة 90+8 ، ومنح الحكم 6 دقائق اضافية لكنها امتدت لـ12 دقيقة .