مباراة للزوراء وأخرى للجوية في ختام الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تجري يوم غد الاحد، مباراتان في ختام الجولة الـ27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتجمع المباراة الاولى فريقا الصناعات الكهربائية ونادي الزوراء، على ملعب نادي الصناعة الرياضي، في تمام الساعة الرابعة عصرا، فيما تقام المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه نادي الديوانية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويتصدر فريق القوة الجوية لحد الان، وبغض النظر عن نتيجة لقاء يوم غد، ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة.

وكانت لجنة المنافسات قد اخرت مباراتي الزوراء مع الصناعات، والقوة الجوية مع والديوانية الى يوم غد، لاتاحة الفرصة للزوراء والجوية للراحة بعد خوضهما لقائي الملحق الاسيوي في السعودية والامارات.