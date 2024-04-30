مباراة كلاسيكو العراق.. الشرطة يبحث عن تعزيز الصدارة أمام سعي الصقور لاستعادتها

شفق نيوز/ أكد مدرب نادي الشرطة، بأن مباراة القمة أمام القوة الجوية لا تعتمد على نتائج سابقة وسيعمل على تعزيز الصدارة اليوم الثلاثاء، ففي حين كشف مساعد مدرب الصقور مهدي جاسم بأن سعد ناطق سيغيب عن المباراة وسيعمل لاستعادة الصدارة.

وقال مؤمن سليمان مدرب فريق الشرطة لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "لن نفرط بالصداراة وسنعمل جاهدين لتحقيق الفوز من خلال استغلال أخطاء الخصم وتقليل اخطأنا".

واشار سليمان الى ان "الفريقين كبيران و يمتلكان الحظوظ بالفوز"، مبيناً ان "مباراة القمة لاتعتمد على نتائج سابقة والذي سيقدم ويستغل الفرص سيفوز باللقاء ويكسب النقاط الثلاث ويحسم الصدارة ولاسيما أن الفارق هو ثلاث نقاط".

وتابع ارجو "من لاعبينا حسم اللقاء وتحقيق الفوز لتعزيز الصدارة وذلك من خلال التركيز وفرض شخصيته خلال لقاء القمة".

ولفت سليمان إلى أنه "غاب عنا منذ بداية الموسم لاعبان مؤثران هما احمد فرحان والمحترف كريزا، لكن لحد الان اللاعبين الباقين على قدر المسؤولية ويطبقون ما نطلب منهم".

من جانبه قال مهدي جاسم مساعد مدرب القوة الجوية ان "مباراتنا امام الشرطة طبيعية وكانت كبوتنا امام نفط ميسان أعادت للشرطة الصدارة".

وأضاف: "سنعمل على استعادة الصدارة في لقاء اليوم من خلال ما يمتلكه من لاعبين كبار".

وأوضح أن "الدوري مازال مبكرا والمتبقي 15 مباراة ونأمل أن يقدم لاعبونا ما مطلوب منهم واللعب في جميع المباريات على الفوز".

وأكد أن "تحقيقنا الفوز اليوم في مباراة القمة يجعلنا في الصدارة وسنعمل على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية".

وبين ان "سعد ناطق سيغيب عن هذه المباراة إضافة للاعبي الأولمبي، ولدينا ثلاثون لاعبا على مستوى عال سيعوضون الغيابات".

ويتصدر الشرطة ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الـ 24 برصيد 55 نقطة، في حين يلاحقه الجوية ثانياً برصيد 52 نقطة.