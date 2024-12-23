مباراة في الدوري الإيطالي لحفيد موسوليني تعيد "الفاشية" إلى الواجهة

شفق نيوز/ أثارت مباراة في الدوري الإيطالي جدلا كبيرا، بعدما سجل رومانو فلورياني، حفيد الزعيم الفاشي موسوليني البالغ من العمر "21 عاما" والمعار من لاتسيو إلى يوفنتوس ستابيا، هدفه الأول في الفوز 1-0 على تشيزينا.

وخطف اللاعب الأضواء ونال اهتماما إعلاميا كبيرا كونه حفيد بينيتو موسوليني، وكانت والدته أليساندرا موسوليني، وهي سياسية سابقة، حاضرة في المدرجات أثناء المباراة بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وقد أثار احتفال مشجعي يوفنتوس ستابيا جدلا واسعا ونقاشات حادة، فبعد هدف اللاعب الشاب، صرح مذيع الملف مرارا وتكرارا "رومانو"، وهو ما رد عليه المشجعون بحماس "موسوليني"، كما شوهد بعض المشجعين وهم يؤدون "التحية الرومانية" المثيرة للجدل، وهي لفتة مرتبطة تاريخيا بالفاشية.

وصرح رومانو في وقت سابق برغبته في أن يتم الحكم عليه فقط بناء على أدائه الرياضي، بعيدا عن اسم عائلته.

ويشهد مشوار اللاعب الشاب تطورا ملحوظا، فبعد أن انتقل من صفوف شباب لاتسيو إلى يوفنتوس ستابيا على سبيل الإعارة، بعدما أظهر إمكاناته، وأشاد به المدير الرياضي ليوفنتوس، قائلا: سرعته وقوته تجعله مميزا، أعتقد أنه يتمتع بإمكانات كبيرة.

ومع ذلك، أثار الاحتفال مناقشات عديدة حول استخدام الرموز والإيماءات المرتبطة بالفاشية في الرياضة.