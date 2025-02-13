مباراة في الدوري العراقي للدرجة الأولى تتحول إلى "معركة" (فيديو)

شفق نيوز/ تعرض رئيس نادي الأمواج الموصلي، مثنى الراوي اليوم الخميس، للاعتداء بالضرب من قبل جمهور نادي الشرقاط خلال مباراة جمعت الفريقين في دوري الدرجة الأولى، التي انتهت بتفوق الشرقاط 2-1، فيما أصيب حارس مرمى الأمواج أيضا نتيجة رمي قناني المياه.

وقال أكثر من مصدر في نادي الأمواج الموصلي لوكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس نادي الأمواج الموصلي، مثنى الراوي، أصيب بجراح الى جانب حارس مرمى الفريق نتيجة اقتحام جمهور نادي الشرقاط الذي اعتدى عليهما بالضرب ورمي القناني "

وأكدت المصادر؛ أن "المباراة التي جرت على أرض نادي الشرقاط شهدت حادثة مؤسفة بعد انتهائها، حيث اقتحم جمهور الشرقاط الملعب وقام بالاعتداء على لاعبي الأمواج ورمي قناني المياه عليهم".

وأضافت المصادر؛ أن الراوي "تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل جمهور الشرقاط وأن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة حارس مرمى الأمواج في الرأس، نتيجة رمي القناني مما استدعى توقف المباراة لمدة ست دقائق لتلقي العلاج".

وأشارت المصادر إلى أن جمهور الشرقاط، الذي بلغ بالمئات،" اقتحم الملعب بعد نهاية المباراة، ما أدى إلى حجز وفد نادي الأمواج داخل المنزع لأكثر من ساعة".

وذكرت المصادر؛ أن لاعبي الشرقاط رفضوا هذه التصرفات، لكن ضعف مشرف المباراة والقوات الأمنية المكلفة بحماية الملعب ساهم في تفاقم الوضع.

وطالب نادي الأمواج الموصلي الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بفتح تحقيق شامل في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال.