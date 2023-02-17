مباراة فض الشراكة.. ادارة الميناء تعلن دخول الجمهور مجانا ومكافأة اللاعبين مقابل الفوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء الرياضي عن دخول الجماهير مجانا للمباراة الحاسمة لفض الشراكة بين فريقي الميناء وضيفه ديالى التي ستقام في البصرة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى.

وقال مشرف فريق الميناء علي فاضل لوكالة شفق نيوز؛ ان "ادارة النادي و بلقائها مع اللاعبين وعدت بزيادة مالية لمستحقاتهم إضافة إلى مكافأة مجزية في حال الفوز على فريق نادي ديالى يوم الإثنين المقبل".

وأضاف أن "الفريقين سيلتقيان في ملعب الفيحاء بالبصرة بتمام الساعة الثالثة والنصف في قمة مباريات الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز بين المتصدر فريق الميناء والوصيف فريق ديالى".

ويعتلي فريق نادي الميناء صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد (24) نقطة بينما يحتل ديالى المركز الثاني برصيد (22) نقطة.