"مباراة سيئة".. فليك يوبخ لاعبي برشلونة بشدة

شفق نيوز/ كشفت تقارير إعلامية عن أجواء مشتعلة شهدتها غرفة ملابس فريق برشلونة عقب التعادل 2-2 مع سيلتا فيغو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، في الدوري الإسباني.

والتقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب "بالايدوس".

وتقدم برشلونة بثنائية بفضل هدفي القائد رافينيا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن صاحب الأرض قاتل بشراسة وسجل ثنائية متأخرة مستغلا طرد مارك كاسادو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ82.

ووفقًا لِما ذكرته شبكة "LaTdT" فإن "هانزي فليك قام بعد المباراة فورًا بتوبيخ اللاعبين في غرفة الملابس، قائلًا لهم بغضب كم كانت المباراة سيئة، ومذكرًا إياهم بأن الفوز ليس أمرًا سهلًا".

وأوضح التقرير، أن المدرب الألماني اختتم حديثه بالقول إنه واثق من أنهم سينهضون مجددًا.

ويأتي التقرير متوافقًا مع تصريحات فليك الغاضبة في تصريحاته التلفزيونية عقب المباراة، حيث قال: "الأمر لا يتعلق فقط بالدقائق القليلة الأخيرة. لعبنا مباراة سيئة حقًّا، إذا لم تلعب بكامل طاقتك فلن تتمكن من الفوز، هكذا كانت الأمور طوال المباراة، يتعين علينا أن نكون صادقين.

وأضاف: "هذه الأشياء تحدث، كانت مباراة سيئة، اللاعبون غير سعداء، يمكن للجميع اللعب بشكل أفضل مما فعلنا أمس، يجب أن نبقى مركزين. يبدو في بعض الأحيان أن ما نقوم به سهل لكنه ليس كذلك".

ولم يُلق فليك باللوم على كاسادو بسبب البطاقة الحمراء أو المدافع غول كوندي بعد الخطأ الفادح الذي أدى لهدف سيلتا فيغو الأول عن طريق البديل ألفونسو غونزاليس في الدقيقة الـ84، بل انتقد بدلًا من ذلك الجهد الجماعي لفريقه.

وشدد فليك: "البطاقة الحمراء وخطأ كوندي هما مجرد نتيجة للأداء السيئ للفريق، ارتكبنا الكثير من الأخطاء وافتقرنا إلى الثقة عندما كانت الكرة معنا طوال المباراة".

وأردف: "لم نلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها لكننا كنا محظوظين في بعض المواقف وفي النهاية حصلنا على نقطة لكن يتعين علينا أن نرد لأن ذلك لا يمكن أن يتكرر، آمل ألا يكون لِما شاهدناه أمس أيّ تأثير سلبي على مباراتنا المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام بريست، يوم الثلاثاء، يتعين علينا أن نتعلم من الأخطاء ونمضي قدمًا".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، وسبع نقاط عن ريال مدريد الثالث الذي لعب مباراتين أقل.