مباراة سلوية "حاسمة" تجمع الشرطة واهلي حلب في بغداد غدا

شفق نيوز/ أعلن مدير إعلام الاتحاد العراقي لكرة السلة، عهد فالح، يوم الثلاثاء، أن نادي الشرطة سيستضيف غداً الأربعاء فريق اتحاد أهلي حلب السوري في لقاء حاسم ضمن بطولة سوبر غرب آسيا WASL.

وقال فالح لوكالة شفق نيوز؛ إن "المباراة ستقام في العاصمة بغداد غداً الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءً في قاعة الشعب للألعاب الرياضية".

وأضاف أن "الشرطة العراقي يسعى لكسب نتيجة المباراة كونه على أرضه وبين جمهوره، وستكون فرصة لتحقيق الفوز وكسر التعادل سيما وأن كلا الفريقين يسعيان للفوز كون المباراة حاسمة وسبق وإن فاز كلاهما على الآخر في مباراتي الذهاب والإياب".

واشار الى ان "الفائز من لقاء يوم غد سيلاقي فريق غورغان الإيراني في المجموعة الثانية في مباراة مقبلة ضمن المنافسات ذاتها".

وكان فريق الشرطة لكرة السلة، حقق الفوز في المباراة الاولى ، على ضيفة اتحاد أهلي حلب السوري، بنتيجة 89-73 نقطة، في المباراة جرت المباراة في العاصمة بغداد، في قاعة الشعب للألعاب الرياضية.