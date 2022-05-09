سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مباراة سامراء والنجف بدون جمهور والزوراء يلاقي زاخو على ملعبه

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-09T11:58:40+0000
مباراة سامراء والنجف بدون جمهور والزوراء يلاقي زاخو على ملعبه

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، إقامة مباراة ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز من دون جمهور، وتغيير ملعب مباراة أخرى.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قررت إقامةَ مباراة فريقي سامراء والنجف من دون جمهور في ملعب أمانة بغداد يوم الأربعاء المقبل بنفس التوقيت.

كما قامت بنقل مباراة فريقي الزوراء وزاخو إلى ملعب الزوراء بدلاً من ملعب الشعب الدولي يوم الخميس المقبل بنفس التوقيت.

وتنطلق منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الاربعاء المقبل الموافق 11 من الشهر الجاري بإقامة اربع مواجهات في اليوم الاول.

related

الزوراء يستعيد وصافة الدوري الممتاز بعد فوزه على الصناعات الكهربائية

Date: 2021-04-13 15:10:33
الزوراء يستعيد وصافة الدوري الممتاز بعد فوزه على الصناعات الكهربائية

هذه مواعيد انطلاق منافسات الدوري الممتاز وبطولة العراق وكأس السوبر

Date: 2021-08-18 17:05:45
هذه مواعيد انطلاق منافسات الدوري الممتاز وبطولة العراق وكأس السوبر

القوة الجوية يقترب من لقب الدوري الممتاز بعد فوز صعب على الكرخ

Date: 2021-06-23 19:07:59
القوة الجوية يقترب من لقب الدوري الممتاز بعد فوز صعب على الكرخ

فوز النفط على اربيل وتعادل الزوراء مع الكرخ في الدوري الممتاز

Date: 2022-05-04 15:15:36
فوز النفط على اربيل وتعادل الزوراء مع الكرخ في الدوري الممتاز

الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-06 13:17:24
الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

الأحد المقبل موعد المباراة الفاصلة للفائز بالمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى

Date: 2021-07-06 16:33:10
الأحد المقبل موعد المباراة الفاصلة للفائز بالمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى

فوز الشرطة والطلبة ونفط الوسط وتعادل سامراء والميناء بالدوري الممتاز

Date: 2021-11-15 13:54:05
فوز الشرطة والطلبة ونفط الوسط وتعادل سامراء والميناء بالدوري الممتاز

اربيل يعمق جراحات الميناء ويهزمه بثلاثية نظيفة

Date: 2022-02-09 15:38:48
اربيل يعمق جراحات الميناء ويهزمه بثلاثية نظيفة