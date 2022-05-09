مباراة سامراء والنجف بدون جمهور والزوراء يلاقي زاخو على ملعبه

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، إقامة مباراة ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز من دون جمهور، وتغيير ملعب مباراة أخرى.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قررت إقامةَ مباراة فريقي سامراء والنجف من دون جمهور في ملعب أمانة بغداد يوم الأربعاء المقبل بنفس التوقيت.

كما قامت بنقل مباراة فريقي الزوراء وزاخو إلى ملعب الزوراء بدلاً من ملعب الشعب الدولي يوم الخميس المقبل بنفس التوقيت.

وتنطلق منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الاربعاء المقبل الموافق 11 من الشهر الجاري بإقامة اربع مواجهات في اليوم الاول.