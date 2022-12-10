مباراة تاريخية للمغرب ومعركة إنجليزية فرنسية.. المواعيد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، يوم السبت، مباراتي المغرب ضد البرتغال وإنجلترا مع فرنسا في إطار مواجهات الدور الربع النهائي من عمر المسابقة التي تستمر حتى 18 كانون الأول الجاري.

وتتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم السبت، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس والبرتغال، في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فاكوندو تيلو (40 عاما)، صفارة بداية هذه المباراة التاريخية في تمام الساعة (6:00) مساء بتوقيت بغداد.

وتأهل منتخب المغرب "أسود الأطلس" لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، إثر فوزه المفاجئ على نظيره الإسباني، بركلات الترجيح (3-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد المدينة التعليمية.

وسيخوض المنتخب المغربي مباراته ضد نظيره البرتغالي لحجز بطاقة التأهل للعب مباراة نصف نهائي ضد المتأهل عن المبارات الثانية اليوم التي ستجمع بين انجلترا وفرنسا.

وستجرى أولى مباريات اليوم عند الساعة السادسة بتوقيت بغداد، وستجمع بين المغرب والبرتغال.

أما اللقاء الثاني في جدول مباريات اليوم، سيجمع بين انجلترا وفرنسا عند الساعة العاشرة بتوقيت بغداد.

القنوات الناقلة:

المغرب × البرتغال – 6 مساء بتوقيت بغداد، على قناتي beIN Sports HD 3 Max- beIN Sports HD 1 Max، وعبر قناة الكاس "Alkass EXTRA One HD

إنجلترا × فرنسا – 10 مساء بتوقيت بغداد، على قناتي beIN Sports HD 3 Max- beIN Sports HD 1 Max