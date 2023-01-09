"مباراة الأحلام".. قرابة مليوني طلب على تذاكر مواجهة ميسي ورونالدو

شفق نيوز/ يشهد الطلب على تذاكر مباراة "الأحلام" بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض، والتي ستجرى يوم 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، إقبالا تاريخيا غير مسبوق.

وقارب الإقبال على تذاكر المباراة التي ستقام على استاد الملك فهد الدولي، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، نحو مليوني طلب، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

وكتب رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ، على "تويتر" مبديا اندهاشه من الإقبال التاريخي الواسع قائلاً: "مليون ونصف المليون طلب لتذاكر المباراة!!!".

ولفت آل الشيخ خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إلى أن الطلب على التذاكر ضخم جدا، وتجاوز مليوني طلب من أشخاص من نحو 170 دولة حول العالم يرغبون حضور المباراة.

وبين رئيس الهيئة أن كل ثانية يزيد الطلب 15 ألف تذكرة، وهو ما اضطرهم إلى إيقاف طرح التذاكر بعد نفادها السريع، كما اضطر إلى إغلاق جميع هواتفه الخمسة بعد تلقيه ما يقارب 80 ألف رسالة على واتساب من جميع أنحاء العالم، لطلب تذاكر المباراة التاريخية.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد أعلن أن طلبات تذاكر مباراة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر تخطت المليونين، وأنها الأكبر في التاريخ الرياضي.

وتحظى مباراة "الأحلام" بزخم كبير، واهتمام إعلامي غير مسبوق، إذ يترقب الجمهور السعودي والعالمي المواجهة المرتقبة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إذ ستكون أول مواجهة تجمع النجمين الكبيرين، منذ عامين تقريبا، عندما جمعتهما آخر مباراة في 12 أغسطس /آب 2020 حين فاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، وسجل فيها "الدون" هدفَين.

كما ينتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمي باريس (البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي)، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقي النصر والهلال، ما يجعلها مواجهة مثيرة ومرتقبة في الرياض.

ويعكس الطلب الكبير على تذاكر المواجهة الاهتمام الكبير الذي يبديه عشاق كرة القدم حول العالم بمشاهدة المواجهة المثيرة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ما يضع العاصمة السعودية في قلب الأحداث الكروية، والفعاليات ذات الرواج العالمي، وقدرة السعودية على استقطاب أبرز النجوم العالميين على مستويي الرياضة والترفيه.

وتجذب فعاليات موسم الرياض الزوار والسياح من الداخل والخارج؛ فقد تجاوز عدد الزوار 10 ملايين زائر ومليون سائح خلال 100 يوم فقط، كما كسرت 5 مواقع بالموسم عددا من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس.