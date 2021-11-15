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مباراة المنتخب العراقي تتسبب بتغيير توقيت لقاء الجوية والنجف

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-15T06:16:50+0000
مباراة المنتخب العراقي تتسبب بتغيير توقيت لقاء الجوية والنجف

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم تغيير موعد مباراة القوة الجوية والنجف المقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء ضمن الجولة التاسعة الى الساعة التاسعة والنصف مساءً بدلاً من الثامنة والنصف مساءً.

ويأتي هذا القرار وفق بيان اتحاد الكرة، لإتاحة الفرصة للجمهور متابعة مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

كما قررت اللجنة ايضاً إقامةَ مباراة الصناعات الكهربائية وغاز الشمال ضمن الجولةِ الخامسة من منافساتِ دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة الموافق في تمام الساعة الثانية والنصف في ملعب التاجي.

ويحين موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 يوم غد الثلاثاء على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت بغداد.

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