مباراة الكويت والامارات.. بينتو يعدها "نهائي" وأروابارينا يعلن مسؤوليته

شفق نيوز / عدّ مدرب منتخب الكويت، اليوم الثلاثاء، أن مباراة فريقه أمام الإمارات كانت بمثابة نهائي، وفيما بيّن أن لاعبيه سيطروا على المباراة، اكد مدرب الإمارات تحمله مسؤولية خسارة الفريق.

وقال مدربُ الكويت، روي بينتو، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الإمارات والتي انتهت بفوز منتخبِ الكويت بهدف من دون رد في ملعبِ الميناء الأولمبي ضمن منافساتِ بطولة خليجي زين 25 التي تحتضنها مدينة البصرة، "مثلما تحدثت إنها مباراةٌ بمثابة نهائي، واللاعبون قدّموا كل ما لديهم، وأنا فخورٌ بهم بغض النظر عن النتيجة، فالأهم إن الفريق قدّم كل ما لديه وسيطرنا تماماً على المباراة".

وأضاف بينتو "أهدرنا عدداً من الفرص، وكان من الممكن أن نفوز بأكثر من هدفٍ لولا عدم استثمار الفرص، ومع ذلك سيطرتنا على المباراةِ تمنحنا الثقة بالفريق في المبارياتِ المقبلة".

وفي معرض إجابته على الأسئلةِ، حول فيما لو كان هناك عقم تهديفي، أوضح إن الفريق خسر الكثيرَ من الفرص، وصناعة الفرص أمر مهم، والهدف بعدها سيأتي، الأهم إننا نقومُ بواجباتنا في منطقةِ الجزاء"، مشيراً الى ان "فريق الإمارات فريق جيد، إلا إن لاعبينا قدموا مباراةً كبيرةً، واستحقينا النقاط الثلاث".

من جهته أعرب مدربُ منتخب الإمارات، رودولفو أروابارينا، في المؤتمر الصحفيّ الذي لحق مباراة فريقه أمام منتخبِ الكويت والتي خسرها بهدف من دون رد، عن "أسفه بعد تلقي فريقه الخسارة الثانية على التوالي في بطولةِ خليجي زين 25 التي تستضيفها مدينة البصرة"، مبينا انه يتحمل خسارة الفريق أمام الكويت".

وأضاف مدرب الامارات أن "المباراة تكتيكيةٌ بحتة، والمنتخب الكويتيّ كان أفضل في الكرةِ بالشوط الأول، استعدنا توازننا في الشوط الثاني وكنا الطرفَ الأفضل لكننا لم نوفق في الوصولِ للشباك، بينما استثمر الفريقُ الكويتي الوقتَ بدل الضائع ليسجل من كرةٍ ثابتة.

وبيّن مدرب منتخب الكويت إن "الجهاز الفنيّ عمل مع الفريق لـ 8 أشهر متواصلة، واللاعبون يعرفون الواجبات، لكننا لم نوفق في المباراتين الماضيتين، وأنا المسؤول الوحيد عن هذه النتائج".

وأشارَ اروابارينا إلى أن "اللاعبين عانوا من الضغطِ النفسي، ولعبوا بعصبيةٍ واضحةٍ أفقدتهم تركيزهم، خصوصاً في الدقائق الأخيرة، واللاعبون ما زالوا صغاراً في السن وبعضهم قليل الخبرة.

وانتهت مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم في البصرة ضمن منافسات خليجي25 بفوز الكويت على نظيره الاماراتي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتأهل "الأزرق" الى الدور الثاني، فيما ودع الامارات البطولة.