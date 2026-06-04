مباراة العراق وإسبانيا تمنح الفائز 10 نقاط في التصنيف العالمي

شفق نيوز- مدريد

تحمل المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين العراقي والإسباني، المقررة مساء اليوم الخميس في مدينة لاكورونيا الإسبانية ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم 2026، أهمية إضافية على مستوى التصنيف العالمي للمنتخبات.

ويحتل المنتخب العراقي حالياً المركز 57 عالمياً برصيد 1447.77 نقطة، فيما يأتي المنتخب الإسباني في المركز الثاني عالمياً بين كبار المنتخبات في التصنيف الدولي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن فوز المنتخب العراقي في مواجهة اليوم سيضيف إلى رصيده 10 نقاط كاملة، ليرتفع إلى 1457.77 نقطة، ما قد يدفعه للتقدم إلى المركز 52 عالمياً.

أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل، فسيحصل المنتخب العراقي على 5 نقاط إضافية، الأمر الذي قد يرفعه إلى المركز 54 عالمياً، مع إمكانية تجاوزه منتخب قطر في التصنيف.

في المقابل، فإن فوز المنتخب الإسباني سيمنحه 10 نقاط إضافية قد تضعه في صدارة التصنيف العالمي، بينما سيحصل على 5 نقاط في حال التعادل، وهي حصيلة قد تكون كافية أيضاً لاعتلاء المركز الأول عالمياً.

وتأتي المواجهة ضمن برنامج إعداد المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب العراقي إلى اختبار جاهزيته أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية قبل انطلاق البطولة.