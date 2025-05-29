مباراة العراق وكوريا الجنوبية.. تذاكر وقميص أبيض وسوار

شفق نيوز/ كشفت شركة "المنارة" للتسويق الرياضي، المتعهدة لمباراة المنتخبين العراقي والكوري الجنوبي، المقررة مطلع الشهر المقبل في البصرة، عن تفاصيل الدخول وأسعار تذاكر اللقاء، مشيرة إلى آلية تنظيمية تهدف لإظهار صورة جمالية في مدرجات ملعب جذع النخلة.

وقال المدير المفوض للشركة، عادل غفوري، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر التذكرة سيُحدد حسب المناطق المخصصة في ملعب المباراة، وسيكون الدخول عبر البوابات الإلكترونية والبوابات العادية لتسهيل انسيابية دخول الجماهير".

وبيّن أن أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية ستكون كالتالي:

50 ألف دينار عراقي لمنطقة VIP

30 ألف دينار عراقي لمنطقة CAT 1

20 ألف دينار عراقي لمنطقة CAT 2

15 ألف دينار عراقي لمنطقة CAT 3

وأضاف غفوري أن "كل مشجع سيُزود بقميص أبيض للمنتخب الوطني وسوار، مقابل مبلغ رمزي قدره عشرة آلاف دينار"، موضحًا أن "هذا الإجراء يهدف إلى خلق مشهد جمالي في الملعب، حيث سيكون ارتداء الجمهور العراقي للقميص الأبيض لوحة مبهرة للمشاهدين من مختلف أنحاء العالم، تعكس حسن التنظيم في ملاعبنا".

وأشار إلى أن "سعر القميص في محال التجهيزات الرياضية يصل إلى 15 ألف دينار، بينما سيُمنح للجمهور بسعر 10 آلاف دينار فقط، دعمًا وتشجيعًا لهم".

ويستضيف المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس الموافق 5 حزيران المقبل، عند الساعة 9:15 مساءً.